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Спорт

Игрок сборной России по футболу рассказал, что любит отдыхать на Иссык-Куле

Игрок ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов рассказал, где любит отдыхать. Пресс-служба национальной команды опубликовала видеоролик «Один день с Ильзатом Ахметовым».

«В экзотические страны, честно говоря, еще не летал ни разу отдохнуть. Обычно я отдыхаю на родине. У нас есть свой курорт — озеро Иссык-Куль, часто туда выбираемся. Вообще люблю домашнюю атмосферу — горы, чистый воздух, гости, посиделки с родными», — приводит слова Ахметова пресс-служба.

Ильзат Ахметов — воспитанник футбольной команды «Алга». После играл в российском «Рубине». С июля 2018 года подписал контракт с московским ЦСКА, приглашен в сборную России по футболу.
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