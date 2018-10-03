Футболист из Кыргызстана в составе ЦСКА выиграл первый матч в Лиге чемпионов

Футболист из Кыргызстана выиграл первый матч в Лиге чемпионов УЕФА.

В московском ЦСКА на позиции полузащитника выступает 20-летний уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов. В детстве он играл в столичной «Алге», затем переехал в Россию. Несколько лет провел в казанском «Рубине». В ЦСКА перешел в июле 2018-го. Его контракт с этой командой рассчитан на четыре года.

В чемпионате России 2018/2019 ЦСКА на сегодня провел девять матчей, и Ахметов появлялся на поле в каждом из них. В одном поединке сделал голевой пас.

В Лиге чемпионов 2018/2019 ЦСКА пока сыграл дважды. В дебютном матче, прошедшем 19 сентября, разошелся миром (2:2) в гостях с чешской «Викторией Пльзень». Ахметов вышел на поле на 46-й минуте и на 68-й заработал желтую карточку. А накануне ЦСКА дома со счетом 1:0 одолел действующего победителя турнира, мадридский «Реал». Ильзат сыграл все 90 минут.

В КР неоднократно проявляли интерес к этому футболисту как к потенциальному игроку национальной сборной. «Как-то летал в Москву, хотел залететь и в Казань к Ильзату и переговорить. Ни он не взял трубку, ни отец. Позицию свою они озвучили. У меня никаких обид и претензий нет. Каждый выбирает свой путь. Понимаем: если он сыграет за нас, то он там, даже с российским паспортом, будет легионером. Он строит карьеру через Россию. Это его право, мы должны его уважать», — сказал сегодня журналистам главный тренер сборной КР Александр Крестинин, комментируя перспективы Ильзата Ахметова выступать в национальной команде.