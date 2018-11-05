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Спорт

Чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову пообещали $50 миллионов за бой

Фото © REUTERS. Боец ММА Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов может заработать $50 миллионов за поединок. Так считает президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйн Уайт, сообщил Tengrinews.kz.

Отвечая на вопрос, могут ли быть реализованы требования команды российского бойца, Дэйн Уайт заявил: «Конечно. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос».

Хабиб Нурмагомедов 6 октября на турнире UFC 229 в США победил ирландца Конора МакГрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Доход Конора МакГрегора по итогам боя составил $50 миллионов. Впоследствии менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что рассчитывает на такой же заработок Хабиба в следующем бою.
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