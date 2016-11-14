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Репортажи

Парад четвероногих

Хозяева породистых собак вчера в очередной раз представляли своих питомцев на национальной выставке в Бишкеке. В спортзале одного из вузов собрались любители овчарок и ротвейлеров, доберманов и мастифов, терьеров и такс, далматинов и маламутов, хаски и других пород.

По словам организаторов смотра, сейчас преимущественно оценивают не дрессуру, не умение животного исполнять команды хозяина. Внимание уделяется его экстерьеру - форме и стати. Питомцев придирчиво оценивают судьи, которые определяют победителя – самую красивую собаку.

«Некоторые полжизни откладывают деньги на покупку долгожданного, дорогого и породистого щенка. Потом они стараются получить титул чемпиона, это их гордость. За победу владельцы питомца получают хороший приз. Этим и объясняется ажиотаж на выставках домашних животных», - пояснила распорядитель ринга Анжелика Стеценко.

Животные спокойно ожидают очереди, чтобы продемонстрировать себя во всей красе, а терпение им требуется большое: в конкурсе участвует более 150 конкурентов. Хозяева успевают наносить последние штрихи и наводить лоск на конкурсантов.

  

 

«Собака – мой друг. Мне нравится показывать его на выставках. Начиная дрессировку, нужно научить животное правильной стойке. А потом к показу готовиться уже несложно. Иногда достаточно просто помыть и расчесать питомца», - рассказал владелец хаски Азамат Эдилев.

Оргкомитет отметил, что труднее всего найти хорошее место для выставки домашних животных. Нечасто торговые центры согласны принимать у себя четвероногих и хвостатых посетителей. Поэтому состязания такого рода зачастую проходят на фоне, оставляющем желать лучшего.

Завершением каждого конкурса становится вручение призов и дипломов, присужденных строгим жюри. А тем, кому наград не досталось, будут довольствоваться симпатиями публики и любовью своих хозяев. И это самое главное. 
Ссылка: https://24.kg/reportazhi/39781/
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