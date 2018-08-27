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Происшествия

Близ Бишкека водитель такси столкнулся лоб в лоб с маршруткой

На автодороге Бишкек — Токмак водитель такси столкнулся с маршруткой. Об этом 24.kg сообщили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Лобовое столкновение произошло сегодня примерно в 8.30. «Есть пострадавшие. Однако их число пока неизвестно, поскольку сразу после ДТП все пассажиры маршрутки уехали на попутных машинах. Водитель такси направлялся в сторону Иссык-Кульской области, а маршрутка ехала в противоположную сторону», — сообщили в УОБДД.

В службе Namba Taxi сообщили, что водитель, с которым у компании есть договор аренды авто, выехал на Иссык-Куль по личным делам.

«В момент аварии водитель не выполнял заказ и не находился на работе. Автомобиль застрахован, как и находившиеся в нем водитель и пассажиры. Так как авария произошла на служебном автомобиле, компания считает в любом случае необходимым оказать всяческую помощь и поддержку пострадавшим пассажирам микроавтобуса», — пояснили в УОБДД.
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