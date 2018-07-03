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В Кыргызстане выявили очередной факт лжепредпринимательства

Управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями по Бишкеку выявило факт лжепредпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По их данным, ОсОО «С.М.», зарегистрированное в 2017 году на гражданина Т.С., не отчитывалось в Налоговой инспекции, но при этом вело предпринимательскую деятельность по ввозу в Кыргызстан товаров из Китая. Государственная налоговая служба провела проверку и доначислила компании налоги на сумму свыше 7 миллионов сомов.

В ходе проверки владелец компании заявил, что никакого отношения к указанному ОсОО не имеет, при регистрации в государственных органах не участвовал, товары на территорию Кыргызстана не ввозил и тем более внешнеэкономической деятельностью не занимался.

По факту возбудили уголовное дело по статье 182 (лжепредпринимательство) УК КР.
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