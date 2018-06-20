В Оше капитан милиции избил начальника. Возбуждено уголовное дело

В УВД Ошской области подрались начальник криминальной милиции (полковник) и его подчиненный (капитан). ИА «24.kg» стали известны подробности происшествия.

По данным УВД региона, 3 июня по итогам пяти месяцев было проведено общее собрание. Начальник криминальной милиции раскритиковал одного из сотрудников за низкие показатели раскрываемости преступлений и пригрозил ему дисциплинарным взысканием.

Капитан милиции после планерки зашел в кабинет своего шефа и напал на него. Они подрались.

«Этот факт сначала хотели скрыть от руководства, однако не удалось. Началось служебное расследование. В результате все материалы поступили в областную прокуратуру для юридической оценки. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР», — отметили в УВД Ошской области.

В прокуратуре области добавили, что оба участника конфликта временно отстранены от должности. Пока никто не задержан. Следствие продолжается.