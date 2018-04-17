Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция допросила больше 100 человек

По факту поджога китайского предприятия «Джи Эл Макмал Девелопинг» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области допрошено больше 100 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Уточняется, что все допрошены в рамках возбужденного уголовного дела.

«У следствия уже есть подозреваемые. Однако обвинения пока никому не предъявлены», — сообщили в МВД.

Напомним, 11 апреля, жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящуюся золотоизвлекательную фабрику.

По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе, где подожгли имущество китайской компании, милиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога», «Массовые беспорядки» УК КР. Никого пока еще не задержали.