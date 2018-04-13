Как горел Ошский рынок. Хроника пожаров

В Бишкеке сегодня Ошский рынок вновь загорелся. Это уже третий пожар с начала года. ИА «24.kg» представляет хронику возгораний на самом крупном базаре страны.

В первый раз Ошский рынок загорелся 30 января. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, его тушили 12 пожарных расчетов. В итоге сгорело 118 торговых мест. Огонь полностью уничтожил 108 торговых точек на рынке «Сейтек» и 10 точек на рынке «Берекет».

Заявления о возмещении материального ущерба подали 150 человек, 135 из них — предприниматели рынка «Сейтек» и 15 человек — предприниматели рынка «Берекет Плюс». При этом по запросу УГНС по Ленинскому району в конце декабря 2017 года ОсОО «Сейтек» представило информацию о том, что торговцев всего 96. В итоге принято решение утвердить список пострадавших от пожара в количестве 74 субъектов.

Буквально через месяц базар загорелся снова. Причем гореть начала территория совсем близко от того места, где произошел первый пожар. Загорелись торговые ряды на пересечении улиц Киевской и Бейшеналиевой. По предварительным данным, сгорела тысяча квадратных метров контейнеров.

Сегодня Ошский загорелся снова. Возгорание произошло возле торгового центра «Берекет гранд» на одном из рядов, где продают моющие средства. На месте уже работают десять пожарных расчетов.