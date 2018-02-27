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Происшествия

Кто и сколько вынес золотой руды из шахты Иштамберди? Милиция разбирается

Жители Чаткальского района Джалал-Абадской области пытались вынести с золоторудного месторождения Иштамберди золотую руду. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

Уточняется, что с заявлением обратился в милицию генеральный директор компании Full Gold Mining. Он сообщил, что ночью около 50 человек пытались зайти в шахту и незаконно выкопать золотую руду.

Как отметили в милиции, автомобили, на которых, как предполагается, приехали к шахте местные жители, проверяют. Подозреваемых допросили.

По предварительным данным, в шахту пытались проникнуть 20 человек со специнструментами для раскопок.  Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

«В настоящее время на месторождении работают 289 человек, из них 270 — местные жители. Средняя зарплата сотрудников — 20 тысяч сомов. Внешнюю охрану объекта осуществляет пост Южного управления Главного управления государственной специализированной службы охраны. Внутреннюю — частная охранная фирма», — добавили в ведомстве. 
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