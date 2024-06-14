В Ала-Букинском районе открыли ветеринарную клинику

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял участие в открытии ветеринарной клиники в селе Айры-Там Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер передал ветклинике 200 тысяч сомов из своего резервного фонда. Проект по ее строительству реализован по линии АРИС, его стоимость составила 4,1 миллиона сомов.

По данным пресс-службы парламента, на церемонии Нурланбек Шакиев отметил, что большая часть населения Кыргызстана занимается животноводством.

«Необходимо уделить особое внимание состоянию ветеринарии и активизировать работу по профилактике заболеваний животных. Я уверен, что сегодняшнее открытие ветеринарной клиники поспособствует не только ликвидации болезней среди животных, но и улучшению здоровья граждан. Ведь есть поговорка: «Если врач лечит человека, то ветеринарный врач лечит все человечество», — сказал торага.