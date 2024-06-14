04:05
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Власть

В Ала-Букинском районе открыли ветеринарную клинику

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев принял участие в открытии ветеринарной клиники в селе Айры-Там Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер передал ветклинике 200 тысяч сомов из своего резервного фонда. Проект по ее строительству реализован по линии АРИС, его стоимость составила 4,1 миллиона сомов.

По данным пресс-службы парламента, на церемонии Нурланбек Шакиев отметил, что большая часть населения Кыргызстана занимается животноводством.

«Необходимо уделить особое внимание состоянию ветеринарии и активизировать работу по профилактике заболеваний животных. Я уверен, что сегодняшнее открытие ветеринарной клиники поспособствует не только ликвидации болезней среди животных, но и улучшению здоровья граждан. Ведь есть поговорка: «Если врач лечит человека, то ветеринарный врач лечит все человечество», — сказал торага.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296705/
просмотров: 1067
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Ажек открыли школу, построенную за 67 миллионов сомов
Семьдесят нарушений выявили на погранпунктах Кыргызстана при импорте товаров
Из 45 скотных рынков Кыргызстана почти половина не соответствует сантребованиям
В Кыргызстане выявили более 500 очагов сибирской язвы
Грубые нарушения выявлены в работе ветеринарных служб Кыргызстана
Школьники в Ала-Буке вынуждены использовать аварийное здание в качестве столовой
В Казахстане кыргызстанцам, работающим там с 2012 года, предоставят льготы
После России торага Нурланбек Шакиев с депутатами вылетели в Турцию
Торага Жогорку Кенеша и некоторые депутаты вылетели в Россию
Торага Жогорку Кенеша и некоторые депутаты вылетели в Санкт-Петербург
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За&nbsp;что? Камчыбек Ташиев вручил патрульному 100 тысяч сомов. За что?
За&nbsp;57&nbsp;лет обновим все школьные учебники&nbsp;&mdash; министр образования и&nbsp;науки За 57 лет обновим все школьные учебники — министр образования и науки
Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в&nbsp;Кыргызстане Жогорку Кенеш разрешил добывать уран в Кыргызстане
Иностранцам разрешат покупать недвижимость на&nbsp;Иссык-Куле. Проект одобрен&nbsp;ЖК Иностранцам разрешат покупать недвижимость на Иссык-Куле. Проект одобрен ЖК
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано