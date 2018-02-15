22:37
-6
USD 68.22
EUR 84.36
RUB 1.18
Происшествия

Кто прослушивал генерала Таланта Исаева? Дело передали в ГКНБ

Материалы по обнаружению прослушивающего устройства в одном из столичных кафе передали в ГКНБ.  Об этом ИА «24.kg» сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана. 

По их данным, уголовное дело будет возбуждать госкомитет. В ГКНБ проводят проверку. 

«Жучок» под столом в кафе обнаружил 7 февраля генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Канатбека Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ.  

По его словам, на записи с камер видно, как некий молодой человек зашел в заведение незадолго до прихода генерала и передал официанту какой-то предмет, который тот установил под столиком, когда принимал заказ.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, который обедал с Талантом Исаевым, обратился с заявлением в милицию.

Видео изъяли, обслуживающий персонал кафе допросили. Официант признался, что это он установил прослушивающее устройство.  
Ссылка:
просмотров: 2729
Версия для печати
Материалы по теме
Суд арестовал задержанного завотделом комитета Жогорку Кенеша на два месяца
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Более 17 миллионов сомов взятки предлагали иностранцы силовикам Кыргызстана
ГКНБ Кыргызстана выявил канал поставки экстази из Европы
Авария на ТЭЦ. ГКНБ проводит проверку
В странах СНГ на новогодние праздники готовились теракты
Подготовленный в Сирии боевик пытался проникнуть в Кыргызстан
В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Милиционер пытал несовершеннолетнего. Его отдали под суд
Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Популярные новости
ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша ГКНБ задержал заведующего отделом комитета по международным делам Жогорку Кенеша
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;городе&nbsp;Ош сидящий в&nbsp;колонии мужчина обманул людей на&nbsp;600 тысяч сомов В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов
Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их&nbsp;сына избили Таинственная смерть двухлетнего ребенка. Родители утверждают: их сына избили
Бизнес
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать