Кто прослушивал генерала Таланта Исаева? Дело передали в ГКНБ

Материалы по обнаружению прослушивающего устройства в одном из столичных кафе передали в ГКНБ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Генпрокуратуре Кыргызстана.

По их данным, уголовное дело будет возбуждать госкомитет. В ГКНБ проводят проверку.

«Жучок» под столом в кафе обнаружил 7 февраля генерал Талант Исаев — старший брат депутата парламента Канатбека Исаева, подозреваемого в попытке насильственного захвата власти и содержащегося в СИЗО ГКНБ.

По его словам, на записи с камер видно, как некий молодой человек зашел в заведение незадолго до прихода генерала и передал официанту какой-то предмет, который тот установил под столиком, когда принимал заказ.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев, который обедал с Талантом Исаевым, обратился с заявлением в милицию.

Видео изъяли, обслуживающий персонал кафе допросили. Официант признался, что это он установил прослушивающее устройство.