Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане

В Кыргызстане с 16 февраля ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 16-18 февраля ночью в Чуйской долине ожидается до −12 градусов ночью, днем −6...-1, в Таласской долине до −13, днем −7...−2 градуса, в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью −8...−3, днем −2...+3 градуса, в предгорных районах и в Иссык-Кульской котловине ночью −13...−8, днем до −5...0, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до −23 градусов, днем −14...−9, в высокогорных районах ночью до −30.

15-16 февраля снег, местами осадки интенсивные. 17-18 февраля снег ожидается в отдельных районах.