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Происшествия

Кыргызстанцу в России грозит до четырех лет лишения свободы

На Камчатке 24-летнего гражданина Кыргызстана будут судить за незаконное пересечение госграницы. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в 2014 году молодой человек на законных основаниях временно въехал в Россию и официально проживал на Камчатке. В 2016-м, после окончания срока действия разрешения, его задержали и привлекли к административной ответственности. В соответствии с решением суда о выдворении он выехал в Кыргызстан.

В Кыргызстане мужчина обменял паспорт, изменив имя, фамилию и отчество. На самолете Ош — Новосибирск он пересек государственную границу России и прибыл в Камчатский край, где его и задержали сотрудники пограничного управления.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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