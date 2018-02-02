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В аэропорту «Манас» задержали кыргызстанку с чужим паспортом

В аэропорту «Манас» задержана гражданка Кыргызстана с чужим паспортом. Об этом сообщила Государственная пограничная служба КР.

По ее данным, 1 февраля при оформлении на рейс Бишкек — Стамбул гражданка А.С., 1986 года рождения, пыталась вылететь в Турцию по документу родственницы.

Задержанную передали сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

«В 2017 году пограничники задержали 218 нарушителей государственной границы. Из них 68 пытались пересечь границу по чужим документам, 9 — по поддельным документам, 4 — вне пунктов пропуска, 5 — без документов, удостоверяющих личность, 14 — без надлежащего разрешения или в нарушение установленных правил, 28 человек — с частичной подделкой документов», — сообщила ГПС.

«Вышеперечисленные нарушения наказываются лишением свободы сроком до пяти лет», — говорится в сообщении.
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