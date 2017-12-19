22:06
+1
USD 69.75
EUR 82.22
RUB 1.19
Происшествия

Парень выстрелил дяде в голову из ревности — получил условный срок

Московский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно И.А.Г. за покушение на убийство своего родственника.

По версии следствия, 19-летний парень из ревности выстрелил в своего дядю.

«И.А.Г., вооружившись гладкоствольным карабином «Сайга», приехал в село Беловодское, пригласив потерпевшего на улицу, на расстоянии 20-25 метров выстрелил в него. Дробь от произведенного выстрела касательно попала в голову, пострадавший получил ссадину», — указывается в приговоре.

Подсудимый виновным себя признал частично, раскаявшись в содеянном. Обвиняемый рассказал, что хотел лишь напугать родственника, стрелять не хотел.

Из приговора

Подсудимый сообщил, что в Интернете познакомился с девушкой по имени Елена. Через некоторое время она написала, что к ней пристает другой мужчина.

«Подсудимый узнал, что девушке надоедает его родственник. Взяв ружье у отца, парень поехал отстаивать ее честь. Когда родственник вышел на разговор, И.А.Г. выстрелил в него и уехал домой. Парень пояснил суду, что уехал, потому что очень испугался», — сообщается в решении суда.
Ссылка:
просмотров: 1674
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Кыргызстанец, убивший полуторагодовалую падчерицу, направлен в психбольницу
Жестокое обращение с малышом. Жена просит отпустить мужа и не наказывать строго
Ссора сокамерников. Ударил ножом и получил дополнительный срок
В Кыргызстане арестовали лидера экстремистского движения «Инкар-Йакын»
В милиции возбудили уголовное дело по краже из дома адвоката Омурбека Текебаева
В Бишкеке убит брат депутата парламента Аиды Саляновой
Напилась и порезала мужчину. Суд оштрафовал женщину на 5 тысяч сомов
Хулиган, грабивший машины в Маевке, получил срок
Он бил — она убила и получила восемь лет тюрьмы
Популярные новости
Генерал-майора Малика Джумагулова не&nbsp;впустили в&nbsp;Кыргызстан Генерал-майора Малика Джумагулова не впустили в Кыргызстан
В&nbsp;Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову В Бишкеке захватывают телеканал НТС, принадлежащий Омурбеку Бабанову
Родители &laquo;изрядно выпивали&raquo; и&nbsp;не&nbsp;заметили пропажу ребенка. Он&nbsp;замерз Родители «изрядно выпивали» и не заметили пропажу ребенка. Он замерз
Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности Солдат Сил воздушной обороны Кыргызстана застрелился. Подробности
Бизнес
АКЦИЯ! Выгодные покупки с&nbsp;программой &laquo;Бонус плюс&raquo; от&nbsp;БТА Банка продолжаются АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG&nbsp;Q6a в&nbsp;O!Store Получи кэшбэк 1000 сомов при покупке LG Q6a в O!Store
Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга
10&nbsp;преимуществ новых дебетных карт от&nbsp;Kyrgyzkommertsbank 10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank