Московский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно И.А.Г. за покушение на убийство своего родственника.

По версии следствия, 19-летний парень из ревности выстрелил в своего дядю.

«И.А.Г., вооружившись гладкоствольным карабином «Сайга», приехал в село Беловодское, пригласив потерпевшего на улицу, на расстоянии 20-25 метров выстрелил в него. Дробь от произведенного выстрела касательно попала в голову, пострадавший получил ссадину», — указывается в приговоре.

Подсудимый виновным себя признал частично, раскаявшись в содеянном. Обвиняемый рассказал, что хотел лишь напугать родственника, стрелять не хотел. Из приговора

Подсудимый сообщил, что в Интернете познакомился с девушкой по имени Елена. Через некоторое время она написала, что к ней пристает другой мужчина.

«Подсудимый узнал, что девушке надоедает его родственник. Взяв ружье у отца, парень поехал отстаивать ее честь. Когда родственник вышел на разговор, И.А.Г. выстрелил в него и уехал домой. Парень пояснил суду, что уехал, потому что очень испугался», — сообщается в решении суда.