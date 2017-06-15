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Происшествия

В Казахстане при тушении пожара после падения блоков ракеты погиб человек
Фото РИА «Новости». Падение догорающих блоков ракеты. Архивное фото

Водитель КамАЗа погиб при тушении пожара, возникшего после падения на землю боковых блоков ракеты-носителя «Союз 2.1а» в Казахстане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Как отмечается, после падения блоков поисковые группы вместе с МЧС Казахстана сразу приступили к работе. Из-за жары и сильного ветра в месте падения произошел степной пожар. Возгорание локализовано, угрозы населению нет.

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«При тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». Оно занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, еще один человек попал в больницу после пожара в Карагандинской области, вызванного падением частей ракеты-носителя.

По его данным, погибший и пострадавший «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей». В ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники.

Космический грузовик «Прогресс МС-06» запустили к МКС на ракете «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» вчера.
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