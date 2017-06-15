В Казахстане при тушении пожара после падения блоков ракеты погиб человек

Водитель КамАЗа погиб при тушении пожара, возникшего после падения на землю боковых блоков ракеты-носителя «Союз 2.1а» в Казахстане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

Как отмечается, после падения блоков поисковые группы вместе с МЧС Казахстана сразу приступили к работе. Из-за жары и сильного ветра в месте падения произошел степной пожар. Возгорание локализовано, угрозы населению нет.

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«При тушении пожара погиб водитель автомобиля КамАЗ, сотрудник АО «НПО машиностроения». Оно занимается обеспечением эксплуатации районов падения. Автомобиль накрыло пламенем в результате особенно сильного порыва ветра», — говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса».

Как сообщил РИА «Новости» официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, еще один человек попал в больницу после пожара в Карагандинской области, вызванного падением частей ракеты-носителя.

По его данным, погибший и пострадавший «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей». В ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники.

Космический грузовик «Прогресс МС-06» запустили к МКС на ракете «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» вчера.