Происшествия

В городе Ош после конфликта в школе «Юниум» возбудили два уголовных дела

В Оше из-за конфликта между матерью ученика и педагогом уголовные дела возбуждены в отношении обеих сторон. Об этом сообщили в УВД города.

По данным ведомства, инцидент произошел в частной школе «Юниум». Ранее учительница Анара Чалова опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой видно, как мать ученика ударила ее по голове. Педагог пояснила, что подверглась нападению из-за своих попыток удержать первоклассника внутри школы, так как ребенок постоянно пытался выбежать за ворота.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что в действиях самой учительницы также усматриваются признаки преступления.

«В ходе следствия изучены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в учебном заведении. Установлено, что учитель не выполняла свои прямые обязанности надлежащим образом и проявляла жестокое отношение к ученикам. Она нарушала требования воспитательного процесса, основанные на педагогических принципах, и превышала свои полномочия», — заявили в милиции.

Правоохранительные органы воздерживаются от публикации данных видеозаписей в открытом доступе, так как в инциденте замешан несовершеннолетний ребенок. Все видеоматериалы приобщены к уголовному делу и будут направлены на рассмотрение в суд.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». В отношении матери ученика также возбуждено дело по статье «Хулиганство».

В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные мероприятия.
В городе Ош после конфликта в школе «Юниум» возбудили два уголовных дела
