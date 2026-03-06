В Таможенной службе рассказали подробности пожара в ее административном здании

В административном здании Государственной таможенной службы произошло возгорание на чердаке.

По данным ГТС, пожарные приехали оперативно.

«Возгорание быстро локализовано, огонь затронул только участок чердачного помещения. Все документы в том числе и архивные в полной сохранности. Рабочие помещения и техника огнем не затронуты. Пострадавших и жертв нет», — говорится в сообщении.

Причины возгорания устанавливаются. Окончательные выводы будут сделаны по итогам экспертизы.

Напомним, пожар начался примерно в 19.32. На месте работали три расчета.