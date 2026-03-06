В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении серии краж

В Чуйской области во время рейда «Авторозыск» задержаны подозреваемые в совершении серии краж, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 1 марта 2026 года в ОВД Московского района с заявлением обратилась жительница села Беловодского, гражданка П.Ф., 1990 года рождения. В заявлении она сообщила о том, что в ночь с 28 февраля на 1 марта 2026-го неизвестные лица тайно похитили из ее автомобиля марки Daewoo Matiz, припаркованного у дома, банковскую карту и мобильный телефон марки Poco и скрылись.

После совершения кражи преступники приобрели в магазине «Ярмарка», расположенном в селе Беловодском, товар на 14 тысяч сомов, который использовали в своих целях. В результате действий преступников потерпевшей причинен значительный материальный ущерб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий во время рейда «Авторозыск» сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района установлены подозреваемые К.Н., 1986 года рождения; И.З., 2002 года рождения. Они задержаны в порядке статьи 96 УК Кыргызской Республики и водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлена их причастность к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Московского района. Расследование продолжается.