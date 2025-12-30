«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в БЧК

Сегодня сотрудники муниципального предприятия «Тазалык», завершив уборку закрепленного участка по улице Ауэзова и по окончании рабочего времени направляясь домой примерно в 8.00-8.30, утонули в БЧК. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На место происшествия в срочном порядке выехал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он поручил взять на контроль ситуацию и провести тщательное расследование происшествия.

После завершения поисковых работ поручено оказать помощь из резервного фонда, помимо средств из профсоюзного комитета МП «Тазалык».

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, проводятся соответствующие мероприятия.

Ситуация находится на личном контроле градоначальника.