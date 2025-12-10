В Бишкеке автобус № 103 сбил женщину на Моссовете: комментарий мэрии

В столице на пересечении улиц Московской и Абдрахманова автобус, курсирующий по маршруту № 103, сбил женщину. В пресс-службе мэрии прокомментировали ЧП.

По информации МП «Бишкекский городской транспорт», ДТП произошло 7 декабря примерно в 12.00.

По предварительным данным, водитель автобуса № 103 Х.Турдиев, двигаясь по улице Байтика Баатыра в северном направлении, на пересечении с улицей Московской попал в ДТП. Женщина примерно 40-45 лет вышла на проезжую часть на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате автобус совершил наезд на пешехода.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в тяжелом состоянии в городскую больницу. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет», — говорится в сообщении.