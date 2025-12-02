Тревожно. Мирные жители зон конфликтов все чаще страдают от противопехотных мин

Мирные жители зон конфликтов все чаще страдают от противопехотных мин. Об этом говорится в докладе, представленном неправительственной организацией Handicap International в Женеве.

По подсчетам экспертов, в 2024 году наземные мины убили и ранили 6 тысяч 279 человек, из которых 90 процентов — гражданские лица, половинa — дети. Большинство подрывов произошло в Мьянме, где хунта использует противопехотные мины против мирного населения.

Handicap International следит за исполнением Оттавской конвенции ООН о запрете использования противопехотных мин. Это соглашение обязывает участников никогда и ни при каких обстоятельствах не применять, не производить и не приобретать такие мины, а также не накапливать и не передавать их третьим сторонам. Этот тип оружия считается особенно негуманным и жестоким, поскольку мины поражают без разбора как военнослужащих, так и мирных жителей.

Оттавскую конвенцию подписали более 100 стран, но в их числе нет таких крупных государств, как Россия, США и Китай.

В докладе подвергнуты критике, в частности, пять европейских стран — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, которые на фоне конфликта РФ и Украины намерены построить минный пояс на сухопутной границе с Россией и Беларусью для защиты от возможной военной агрессии.

Handicap International (Международная организация инвалидов) — международная неправительственная некоммерческая организация, созданная в 1982 году. Ее основная цель — помочь инвалидам и уязвимым слоям населения в условиях нищеты и изоляции, конфликтов и чрезвычайных ситуаций.