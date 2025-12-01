12:48
Происшествия

Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»

Турецкий сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kızılelma с помощью ракеты «воздух — воздух» впервые поразил сверхзвуковую воздушную цель вне прямой видимости. Об этом сообщила пресс-служба компании Baykar Defence.

«В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он обнаружен и отслежен радаром ASELSAN MURAD AESA, интегрированным в Kızılelma. Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету «воздух — воздух» Gökdoğan с крыла. Мишень поражена прямым попаданием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство разрабатываемых беспилотных истребителей в мире предназначены для ударов по объектам на земле.

«Kızılelma стала первой и единственной беспилотной платформой в мире, продемонстрировавшей способность нанести удар «воздух — воздух», открыв новую главу в истории авиации», — заявили в компании.

При этом ранее сообщалось, что в 2017 году американский БПЛА MQ-9 Reaper во время испытаний с помощью ракеты класса «воздух — воздух» поразил маневрирующую мишень.
