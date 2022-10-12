20:15
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть

«Байрактар» наши. Камчыбек Ташиев сфотографировался у беспилотника в Турции

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию рядом с беспилотным летательным аппаратом «Байрактар Акынджы».

Фотографии он подписал: «Акынджы» наш. Спасибо братскому народу».

По некоторым данным, фотографии были сделаны в Турции.

Пользователи социальных сетей предполагают, что власти намерены приобрести новые беспилотники.

В пресс-центре ГКНБ обещали дать комментарий позже.

«Байрактар Акынджы»

Турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработчик и производитель — компания Baykar Makina. «Акынджы» является ударным боевым дроном. Грузоподъемность составляет 1 тысячу 350 килограммов, включая 400 килограммов внутренней и 950 килограммов внешней нагрузки. Два турбовинтовых двигателя, каждые мощностью по 450 лошадиных сил, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247896/
просмотров: 6405
Версия для печати
Материалы по теме
Спецназ Девятой службы ГКНБ вошел в топ-5 команд на чемпионате мира в Дубае
В Караколе солдат избивают и плохо кормят. В ГКНБ не подтвердили информацию
Садыр Жапаров подписал указ о создании Академии ГКНБ
Открытое обращение к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву от Асель Оторбаевой
В Бишкеке открыли дошкольное образовательное учреждение ГКНБ
Рынок «Кара-Суу» перейдет в собственность государства — Камчыбек Ташиев
Камчыбек Ташиев встретился с Саймумином Ятимовым и обсудил вопрос границ
Камчыбек Ташиев помог мальчику сделать операцию в Индии
Задержание директора «Берекет». Торговцы обратились к Камчыбеку Ташиеву
ГКНБ опровергает информацию о передаче госорганам двух машин Камчи Кольбаева
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников&nbsp;&mdash; Мирлан Самыйкожо Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Эдиль Байсалов обещает, что до&nbsp;июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экс...
19:16
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
18:48
К остановке на проспекте Айтматова приходится идти по грязи — нет тротуара
18:10
Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
17:41
В Бишкеке пройдет концерт иранских музыкантов