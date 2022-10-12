«Байрактар» наши. Камчыбек Ташиев сфотографировался у беспилотника в Турции

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию рядом с беспилотным летательным аппаратом «Байрактар Акынджы».
Фотографии он подписал: «Акынджы» наш. Спасибо братскому народу».
По некоторым данным, фотографии были сделаны в Турции.
Пользователи социальных сетей предполагают, что власти намерены приобрести новые беспилотники.
В пресс-центре ГКНБ обещали дать комментарий позже.
«Байрактар Акынджы»
Турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработчик и производитель — компания Baykar Makina. «Акынджы» является ударным боевым дроном. Грузоподъемность составляет 1 тысячу 350 килограммов, включая 400 килограммов внутренней и 950 килограммов внешней нагрузки. Два турбовинтовых двигателя, каждые мощностью по 450 лошадиных сил, максимальная взлетная масса составляет 5,5 тонны.