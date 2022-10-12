«Байрактар» наши. Камчыбек Ташиев сфотографировался у беспилотника в Турции

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook опубликовал фотографию рядом с беспилотным летательным аппаратом «Байрактар Акынджы».

Фотографии он подписал: «Акынджы» наш. Спасибо братскому народу».

По некоторым данным, фотографии были сделаны в Турции.

Пользователи социальных сетей предполагают, что власти намерены приобрести новые беспилотники.

В пресс-центре ГКНБ обещали дать комментарий позже.