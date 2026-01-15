Беспилотники Bayraktar начали патрулировать на границе Узбекистана

На государственной границе Узбекистана начало боевое дежурство новое специальное подразделение, оснащенное оперативно тактическими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar, пишет Podrobno.uz.

На сегодняшний день 42 процента рубежей страны оборудованы системами видеонаблюдения, проложено более тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

«Пограничные войска полностью обеспечены вооружением и боеприпасами. В то время как оснащение автотранспортом достигло 98 процентов, плавсредствами — 88 процентов, а электронно-оптическими средствами — на 78 процентов. Подразделения также оснащены современными беспилотными аппаратами», — говорится в сообщении.