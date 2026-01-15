18:46
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

Беспилотники Bayraktar начали патрулировать на границе Узбекистана

На государственной границе Узбекистана начало боевое дежурство новое специальное подразделение, оснащенное оперативно тактическими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar, пишет Podrobno.uz.

На сегодняшний день 42 процента рубежей страны оборудованы системами видеонаблюдения, проложено более тысячи километров волоконно-оптических линий связи.

«Пограничные войска полностью обеспечены вооружением и боеприпасами. В то время как оснащение автотранспортом достигло 98 процентов, плавсредствами — 88 процентов, а электронно-оптическими средствами — на 78 процентов. Подразделения также оснащены современными беспилотными аппаратами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358007/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Беспилотник Bayraktar впервые сбил самолет ракетами «воздух — воздух»
Кыргызстан намерен реализовывать проекты в сфере обороны с Baykar Technology
Операторы беспилотников Bayraktar Akıncı из Кыргызстана прошли обучение в Турции
Кыргызстан договорился с ASELSAN о поставке средств борьбы с беспилотниками
«Байрактар» наши. Камчыбек Ташиев сфотографировался у беспилотника в Турции
ГКНБ Кыргызстана опроверг приобретение Таджикистаном беспилотников «Байрактар»
Турция поставляет Таджикистану беспилотники «Байрактар»
Камчыбек Ташиев: Небо и границы Кыргызстана теперь охраняют и «Байрактар ТВ2»
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
18:42
Глава кабмина: Решающий этап дебюрократизации переходит на региональный уровень Глава кабмина: Решающий этап дебюрократизации переходит...
18:42
Страны СНГ будут взаимно исполнять судебные приказы о взыскании алиментов
18:26
Беспилотники Bayraktar начали патрулировать на границе Узбекистана
18:05
Фильм «Курак» включили в официальную программу кинофестиваля в Мумбаи
17:55
В Будапеште презентовали сборник стихов Алыкула Осмонова на венгерском языке