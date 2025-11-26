Город накрыло дымом: в Токмоке горят сухие трава и кустарники

Город Токмок заволокло дымом от пожара. Об этом сообщили местные жители.

По словам очевидцев, они не видели источник возгорания, только серую пелену, а также почувствовали сильный запах гари.

По информации МЧС, в Токмоке на открытой территории загорелись сухие трава и кустарники, что и вызвало образование плотного дыма.

На тушение направили 23 спасателя, 3 подразделения из Токмока, оперативную группу и еще 7 спасателей из Чуйского района, а также 17 сотрудников лесной службы, 10 работников МВД, 2 водовоза предприятий «Суу канал» и «Тазалык». Используются дроны.