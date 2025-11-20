На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой около трех баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 19 ноября в 23.55.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 7 километрах к западу от села Коммуна, в 10 километрах к юго-западу от села Ак-Суу, в 16 километрах к юго-западу от города Разаков (Исфана).

Интенсивность землетрясения составила в селах Ак-Суу и Коммуна - 2 балла.