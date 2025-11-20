08:53
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.08
Происшествия

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение силой около трех баллов. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 19 ноября в 23.55.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Таджикистана, в 7 километрах к западу от села Коммуна, в 10 километрах к юго-западу от села Ак-Суу, в 16 километрах к юго-западу от города Разаков (Исфана).

Интенсивность землетрясения составила в селах Ак-Суу и Коммуна - 2 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351573/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
В Нарынской области Кыргызстана произошло землетрясение интенсивностью 4 балла
В Китае произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Объявлен сбор средств для кыргызов в Афганистане, пострадавших от землетрясения
В населенных пунктах Кыргызстана почувствовали землетрясение
Утром в Кыргызстане произошло землетрясение силой 3 балла, но оно не ощущалось
За три дня в Кыргызстане зарегистрированы три землетрясения
Сильное землетрясение в Афганистане — 7 погибших, около 150 раненых
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Землетрясения. О работе сейсмической службы рассказали в Академии наук КР
Еще одно землетрясение за последние сутки зафиксировано в Кыргызстане
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов ГКНБ выявил схему продажи угля, предназначенного для соцобъектов
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
20 ноября, четверг
08:46
КР предлагает создать центральноазиатский гарантийный фонд с офисом в Бишкеке КР предлагает создать центральноазиатский гарантийный ф...
08:31
Энергосберегающие украшения. Бишкек начали оформлять к Новому году
08:10
Исламские игры. Кыргызстанка Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзовую медаль
07:45
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 ноября, среда
23:39
Google представила свою самую мощную нейросеть
23:16
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
23:06
Швейникам Кыргызстана рассказали, как вывести свои товары на маркетплейсы
22:47
Целоваться на Земле начали еще 21 миллион лет назад — ученые
22:23
Кыргызстан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере туризма