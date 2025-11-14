В городе Ош 12-летний подросток пострадал в ДТП

В городе Оше 13 ноября автомобиль сбил 12-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции по УВД города Оша.

ДТП произошло около 17.55 на улице Исанова. Водитель Toyota Camry Р. уулу Т. сбил подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавший — ученик 6-го класса, 2013 года рождения. В момент аварии мальчик возвращался домой из школы. Он получил различные травмы и был доставлен в Ошскую областную больницу на машине скорой помощи.

После водитель Toyota Camry столкнулся с автомобилем Honda Fit, который ехал навстречу. Оба автомобиля помещены на штрафстоянку, по факту аварии проводится досудебная проверка.

Правоохранительные органы призывают водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть особенно внимательными вблизи школ и пешеходных зон, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.