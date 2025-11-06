10:16
Происшествия

Рейд «За рулем». За ночь задержали 37 водителей в нетрезвом состоянии

В ходе ночного профилактического рейда «За рулем» сотрудники управления Патрульной службы милиции (УПСМ) за одну ночь составили 1 тысячу 168 протоколов о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, из них:

• 37 водителей задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии,
• 40 водителей — за управление без соответствующих документов,
• 368 транспортных средств были помещены на штрафную стоянку.

Профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе и направлены на повышение дисциплины среди участников дорожного движения, предотвращение ДТП и обеспечение безопасности граждан.
