Рейд «За рулем». За ночь задержали 37 водителей в нетрезвом состоянии

В ходе ночного профилактического рейда «За рулем» сотрудники управления Патрульной службы милиции (УПСМ) за одну ночь составили 1 тысячу 168 протоколов о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.
По ее данным, из них:
• 37 водителей задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии,
• 40 водителей — за управление без соответствующих документов,
• 368 транспортных средств были помещены на штрафную стоянку.
Профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе и направлены на повышение дисциплины среди участников дорожного движения, предотвращение ДТП и обеспечение безопасности граждан.