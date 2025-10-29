12:53
Происшествия

Нарушения экобезопасности выявлены на предприятии «Мурас Синтез»

Инспекторами Джалал-Абадского регионального управления Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проведена плановая проверка деятельности ОсОО «Мурас Синтез». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены нарушения в сфере охраны окружающей среды, а также экологической и технической безопасности. На месте был составлен акт и выдано письменное предписание об устранении выявленных недостатков.

Кроме того, зафиксированы грубые нарушения законодательства. В отношении предприятия составлено четыре протокола в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях. По итогам проверки на «Мурас Синтез» наложен штраф в размере 99 тысячи сомов.

Согласно информации из открытых источников, ОсОО «Мурас Синтез» занимается добычей полезных ископаемых и минералов горных пород.
