Происшествия

После видео с дрифтом в Бишкеке в милицию вызвали представителей автосалона

После появления в соцсетях видеозаписи с нарушением правил дорожного движения и элементами автохулиганства в милицию вызвали представителей автосалона «БАХА777». Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции.

С руководством компании проведены профилактические беседы, направленные на недопущение подобных случаев в будущем.

В отношении водителя, совершившего опасные маневры и нарушившего общественный порядок, составлен протокол за автохулиганство. Его автомобиль помещен на штрафную стоянку.

УПСМ напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого участника дорожного движения, а демонстрация опасных трюков на дорогах недопустима и влечет за собой административную ответственность.
