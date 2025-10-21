После видео с дрифтом в Бишкеке в милицию вызвали представителей автосалона

После появления в соцсетях видеозаписи с нарушением правил дорожного движения и элементами автохулиганства в милицию вызвали представителей автосалона «БАХА777». Об этом сообщили в Управлении патрульной службы милиции.
С руководством компании проведены профилактические беседы, направленные на недопущение подобных случаев в будущем.
УПСМ напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого участника дорожного движения, а демонстрация опасных трюков на дорогах недопустима и влечет за собой административную ответственность.