В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов

В городе Майлуу-Суу и на территории Бургонду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В рамках расследования уголовного дела проведен обыск в доме бывшего сотрудника органов внутренних дел, полковника милиции в отставке П.Т.А..

В результате обыска обнаружены и изъяты:

карабин СКС калибра 7,62 миллиметра — 1 единица;

ТОЗ-8 калибра 5,6 миллиметра — 1 единица;

три гладкоствольных ружья калибра 12, 16 и 20 миллиметров;

1 тысяча 32 патрона различного калибра — от 5,45 до 20 миллиметров.

Всего изъято 5 единиц оружия (за исключением одного карабина СКС, зарегистрированного официально) и более тысячи боеприпасов.

По предварительным данным, часть оружия и патронов мужчина мог незаконно изъять во время службы в милиции.

«В настоящее время П.Т.А. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и проверке возможного использования оружия в ранее совершенных преступлениях», — сообщили в ведомстве.