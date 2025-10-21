В Майлуу-Суу у бывшего милиционера нашли арсенал оружия и тысячу патронов

В городе Майлуу-Суу и на территории Бургонду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области выявлен факт незаконного хранения оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
В результате обыска обнаружены и изъяты:
- карабин СКС калибра 7,62 миллиметра — 1 единица;
- ТОЗ-8 калибра 5,6 миллиметра — 1 единица;
- три гладкоствольных ружья калибра 12, 16 и 20 миллиметров;
- 1 тысяча 32 патрона различного калибра — от 5,45 до 20 миллиметров.
Всего изъято 5 единиц оружия (за исключением одного карабина СКС, зарегистрированного официально) и более тысячи боеприпасов.
По предварительным данным, часть оружия и патронов мужчина мог незаконно изъять во время службы в милиции.
«В настоящее время П.Т.А. задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и проверке возможного использования оружия в ранее совершенных преступлениях», — сообщили в ведомстве.