Происшествия

За вред дикой природе нарушители оштрафованы на 45 тысяч сомов

В Кыргызстане за вред природе оштрафованы нарушители на 45 тысяч сомов. Об этом сообщает «NABU Кыргызстан».

По данным организации, в Араванском и Кара-Суйском районах Ошской области выявлены два случая нарушения правил охоты: граждане ловили кекликов без соответствующего разрешения. Одному из них назначен штраф в размере 10 тысяч сомов и предъявлен иск на 10 тысяч сомов согласно статье 261 Кодекса о проступках КР. Другой нарушитель оштрафован на 12,5 тысячи сомов за ношение огнестрельного оружия без разрешительных документов.

Эти факты выявлены в результате рейда, проведенного сотрудниками южного подразделения «NABU Кыргызстан» совместно с егерями Ноокатского и Узгенского районов и инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического контроля КР.

Кроме того, совместно с сотрудниками милиции города Оша на берегу канала Кайырма задержаны граждане за незаконное ношение охотничьего оружия. На них также наложен штраф в размере 12,5 тысячи сомов.

Мероприятия проведены с целью предотвращения незаконной охоты и охраны дикой природы.
