На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой ОВД Тюпского района по статье 310 УК КР («Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных»), милиция провела обыски в домах некоторых местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Иссык-Кульского УВД.
По ее данным, в ходе обысков обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся предметы и боеприпасы, а также настойки конопли.
У жителя села Михайловка, гражданина И.А., 1982 года рождения, обнаружили предметы для незаконной добычи рыбы:
-
5 синтетических рыболовных сетей по 100 метров каждая;
-
1 пара водонепроницаемых резиновых сапог, 3 рыболовных крючка и 8 отрезанных голов различных видов рыбы.
-
3 ружья калибра 12 (одно двуствольное и 2 одноствольных);
-
31 патрон марки «ТОЗ» и 18 гильз калибра 32 и 12.
При обыске хозяйственной постройки жителя села Тюп, гражданина С.Ж., 1990 года рождения, изъяли боеприпасы:
-
39 патронов марки «ТОЗ» и 1 магазин к оружию;
-
2 пластиковые емкости с дробовыми патронами, 1 пластиковую емкость с серой и 2 пластиковые емкости с медными шариками (пулями).
В хозяйстве жителя села Тюп, гражданина Д.А., 1962 года рождения, изъяли оружие, сети и наркосодержащие вещества:
-
2 огнестрельных ружья: гладкоствольное ИЖ—18Е и нарезное;
-
4 синтетические рыболовные сети по 100 метров каждая и гарпун;
-
1 пневматическая винтовка, 28 патронов марки «ТОЗ» и полиэтиленовый пакет с дробью;
-
2 трехлитровые банки и 1,5-литровую бутылку с настойкой конопли на спирту.