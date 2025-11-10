18:10
Происшествия

На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой ОВД Тюпского района по статье 310 УК КР («Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных»), милиция провела обыски в домах некоторых местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Иссык-Кульского УВД.

По ее данным, в ходе обысков обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся предметы и боеприпасы, а также настойки конопли.

У жителя села Михайловка, гражданина И.А., 1982 года рождения, обнаружили предметы для незаконной добычи рыбы:

  • 5 синтетических рыболовных сетей по 100 метров каждая;

  • 1 пара водонепроницаемых резиновых сапог, 3 рыболовных крючка и 8 отрезанных голов различных видов рыбы.

У жителя села Кичи-Орукту, гражданина А.И., 1948 года рождения, обнаружили арсенал оружия:

  • 3 ружья калибра 12 (одно двуствольное и 2 одноствольных);

  • 31 патрон марки «ТОЗ» и 18 гильз калибра 32 и 12.

При обыске хозяйственной постройки жителя села Тюп, гражданина С.Ж., 1990 года рождения, изъяли боеприпасы:

  • 39 патронов марки «ТОЗ» и 1 магазин к оружию;

  • 2 пластиковые емкости с дробовыми патронами, 1 пластиковую емкость с серой и 2 пластиковые емкости с медными шариками (пулями).

В хозяйстве жителя села Тюп, гражданина Д.А., 1962 года рождения, изъяли оружие, сети и наркосодержащие вещества:

  • 2 огнестрельных ружья: гладкоствольное ИЖ—18Е и нарезное;

  • 4 синтетические рыболовные сети по 100 метров каждая и гарпун;

  • 1 пневматическая винтовка, 28 патронов марки «ТОЗ» и полиэтиленовый пакет с дробью;

  • 2 трехлитровые банки и 1,5-литровую бутылку с настойкой конопли на спирту.

По всем изъятым вещественным доказательствам назначены судебные экспертизы, ведется следствие.
