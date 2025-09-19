Судебного исполнителя поймали на взятке за «решение» алиментного дела

Сотрудник отдела судебных исполнителей Первомайского района Бишкека капитан юстиции Ж.А.М. пойман с поличным при получении взятки в размере 35 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным следствия, судисполнитель требовал деньги у гражданина за благоприятное решение вопроса, связанного с взысканием алиментов.

В настоящее время ведется расследование. Проверяется возможная причастность должностного лица к другим незаконным действиям.

В ГКНБ подчеркнули, что борьба с коррупцией будет продолжена во всех сферах, включая социальную защиту граждан.