В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве

В городе Караколе задержаны двое мужчин по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.
Факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Каракола, возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса КР «Вымогательство, совершенное группой лиц в значительном размере».
4 сентября заявительница передала часть суммы — 30 тысяч сомов — гражданину Е.М. При следующей передаче денег 11 сентября в размере 125 тысяч сомов подозреваемые — Е.М. (1988 года рождения) и Р.К. (1963 года рождения), уроженцы Каракола — были пойманы с поличным.
По данным СМИ, один из задержанных — известный правозащитник Камиль Рузиев. Ранее ГКНБ уже заявлял о его задержании и причастности к подделке документов.