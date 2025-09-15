17:00
Происшествия

В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве

В городе Караколе задержаны двое мужчин по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 1 сентября 2025 года в отдел внутренних дел обратилась гражданка О.М., 1987 года рождения. Она заявила, что двое мужчин — Е.М. и Р.К. — посредством шантажа требовали у нее деньги, обещая содействие в решении вопроса, касающегося ее сына.

Факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Каракола, возбуждено уголовное дело по статье 208 Уголовного кодекса КР «Вымогательство, совершенное группой лиц в значительном размере».

4 сентября заявительница передала часть суммы — 30 тысяч сомов — гражданину Е.М. При следующей передаче денег 11 сентября в размере 125 тысяч сомов подозреваемые — Е.М. (1988 года рождения) и Р.К. (1963 года рождения), уроженцы Каракола — были пойманы с поличным.

При обыске по месту жительства задержанных изъяты документы, имеющие значение для следствия. Решением городского суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

По данным СМИ, один из задержанных — известный правозащитник Камиль Рузиев. Ранее ГКНБ уже заявлял о его задержании и причастности к подделке документов.
