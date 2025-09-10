В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога

Сотрудники Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора установили в урочище Кокту-Бойрок Ак-Суйского ущелья Московского района фотоловушку на месте предполагаемого схрона туш незаконно добытых животных.

Все материалы будут переданы в компетентные органы для установления личностей нарушителей и принятия мер в рамках законодательства.

Согласно статье 310 Уголовного кодекса, незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных, повлекшая значительный ущерб, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет.