В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога

Сотрудники Чуйского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора установили в урочище Кокту-Бойрок Ак-Суйского ущелья Московского района фотоловушку на месте предполагаемого схрона туш незаконно добытых животных.
8 сентября при изъятии фотоловушки получены материалы, подтверждающие факт браконьерства — незаконную добычу козерога (предварительно четырех особей) предположительно местными скотоводами.
Все материалы будут переданы в компетентные органы для установления личностей нарушителей и принятия мер в рамках законодательства.
Согласно статье 310 Уголовного кодекса, незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных, повлекшая значительный ущерб, наказывается штрафом в размере от 200 до 500 расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до двух лет.
Кроме того, в соответствии с постановлением аппарата кабинета министров «Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и физическими лицами» за незаконную добычу (отстрел, отлов) браконьерам предъявляется иск за каждую особь козерога (не занесенного в Красную книгу КР) в размере 300 тысяч сомов за голову.