В Бишкеке скутерист выехал на пешеходный переход на красный свет

В Бишкеке водитель скутера выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. Об этом 24.kg сообщил очевидец.
Скутерист проехал по восточному тротуару по улице Юнусалиева, а затем выехал на пешеходный переход улицы Суванбердиева (Жигулевской).
Очевидец происшествия отметил, что двигался навстречу со скоростью 22 километра в час, благодаря чему смог избежать столкновения.
Напомним, ранее в Бишкеке уже произошла трагедия на дороге, где после столкновения с бетономешалкой погиб курьер на скутере.
