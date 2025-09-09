В Бишкеке скутерист выехал на пешеходный переход на красный свет

В Бишкеке водитель скутера выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. Об этом 24.kg сообщил очевидец.

Скутерист проехал по восточному тротуару по улице Юнусалиева, а затем выехал на пешеходный переход улицы Суванбердиева (Жигулевской).

Очевидец происшествия отметил, что двигался навстречу со скоростью 22 километра в час, благодаря чему смог избежать столкновения.

На кадре, снятом с видеорегистратора, видно, как скутерист пересекает пешеходный переход, игнорируя Правила дорожного движения. Водитель добавил, что такой необдуманный поступок мог стать причиной ДТП.

Напомним, ранее в Бишкеке уже произошла трагедия на дороге, где после столкновения с бетономешалкой погиб курьер на скутере.

