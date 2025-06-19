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Происшествия

Государству возвращен незаконно приватизированный участок у КПП «Кызыл-Бел»

ГКНБ сообщил о возвращении государству участка в Баткенской области площадью 8,05 гектара, расположенного рядом с контрольно-пропускным пунктом «Кызыл-Бел». 

Отмечается, что земля незаконно приватизирована еще в 2009 году. По данным спецслужб, прежние собственники признали факт незаконной приватизации и добровольно передали участок обратно на баланс государства.

ГКНБ подчеркивает, что работа по выявлению и возвращению подобных объектов продолжается в рамках кампании по восстановлению справедливости и защите государственных интересов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333330/
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