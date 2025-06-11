О задержании следователя Ленинского РУВД и помощника прокурора рассказали в ГКНБ

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР рассказали о задержании следователя УВД и и помощника прокурора Ленинского района столицы.

Напомним, 7 июня в здании РУВД спецслужбы задержали сотрудника следственной службы по подозрению в вымогательстве взятки.

«Старший следователь УВД Ленинского района Г.Н.А., действуя в сговоре с помощником прокурора Ленинского района Т.Ч.И., вымогал у гражданина $4 тысячи за якобы положительное решение вопроса по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Подозреваемые пойманы с поличным в момент передачи денег — следователь передал указанную сумму помощнику прокурора, после чего оба были немедленно задержаны оперативным службами.