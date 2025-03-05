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Происшествия

У организаторов коррупционной схемы при выдаче лицензий конфисковали дома и авто

Государственный комитет национальной безопасности сообщил об итогах дела, связанного с выдачей на право пользования недрами в Таласской области.

Так, по данным спецслужб, отдельные лица в сговоре с представителями Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора организовали схему по незаконному получению аффилированными компаниями лицензий на добычу полезных ископаемых.

В ГКНБ заявили, что 27 февраля Айтматовский районный суд вынес решение по этому делу — организаторы коррупционной схемы Е.Д.Н. и М.В.И. осуждены с конфискацией имущества.

Спецслужбы сообщили и список конфискованного имущества, среди которого насчитывается восемь автомобилей: LEXUS LX570 (2018 года выпуска), TOYOTA LAND CRUISER (2024), TOYOTA CAMRY (2020), TESLA MODEL Y (2023), LEXUS LX600 (2022), BMW X5 (2018), LEXUS LX570 (2019), PORSCHE CAYENNE (2020).

Кроме этого, конфисковано недвижимое имущество в элитных жилых комплексах или городках Бишкека: четыре парковочных места, нежилое помещение, четыре квартиры, два жилых дома в коттеджном городке «Браво» и два жилых дома в VIP-городке «Ордо».

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321779/
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