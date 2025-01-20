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Происшествия

Задержан за мошенничество с жильем: выдавал себя за доверенного Ташиева

ГКНБ задержал гражданина Б.А.Э., жителя Кок-Жангака Сузакского района Джалал-Абадской области. Его подозревают в мошенничестве, связанном с выдачей ипотечного жилья. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

По данным следствия, задержанный, представляясь доверенным лицом главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, обманом завладел денежными средствами граждан.

«Он обещал упрощенную процедуру включения в список участников жилищной программы Государственной ипотечной компании (ГИК) для получения квартир в строящихся домах в Джалал-Абаде», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка возможной причастности задержанного к другим аналогичным случаям.

ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области призывает граждан, пострадавших от действий Б.А.Э., обращаться в дежурную службу или сообщать о подобных фактах по номерам:

  • 0372256049;
  • 0556061883.

ГКНБ напоминает, что процедура подачи заявок для участия в программе ипотечного кредитования проводится в электронном формате и не требует участия посредников. Любые попытки вмешательства в очередность списков ГИК являются незаконными и преследуются в соответствии с Уголовным кодексом.

Граждан просят быть бдительными и не доверять лицам, обещающим помощь в оформлении госипотеки. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317299/
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