Осужденному за убийство Доо Чынгыза хотели перебросить ножи, телефоны и пистолет

Пресечена попытка переброса в исправительное учреждение запрещенных предметов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Службы исполнения наказаний при Минюсте КР.

По его данным, 12 января сотрудники исправительного учреждения № 3 и Службы охраны конвоирования заметили подозрительное авто Kia K5 белого цвета, за рулем которого находился 20-летний Ж.К. В авто нашли:

три ножа;

дубинку;

пневматический газовый пистолет с патронами;

игрушечный пистолет;

два телефона iPhone;

один телефон Redmi.

Установлено, что гражданин Ж.К. намеревался перебросить два мобильных телефона осужденному Биримкулову С., приговоренному к 14 годам лишения свободы за убийство криминального лидера Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз. Сам осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за хранение телефонов и водворен в штрафной изолятор. 20-летнего Ж.К. передали в ОВД Иссык-Атинского района для дальнейших разбирательств.

Служба исполнения наказаний напоминает, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и иным мерам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.