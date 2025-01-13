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Происшествия

Осужденному за убийство Доо Чынгыза хотели перебросить ножи, телефоны и пистолет

Пресечена попытка переброса в исправительное учреждение запрещенных предметов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Службы исполнения наказаний при Минюсте КР. 

По его данным, 12 января сотрудники исправительного учреждения № 3 и Службы охраны конвоирования заметили подозрительное авто Kia K5 белого цвета, за рулем которого находился 20-летний Ж.К. В авто нашли:

  • три ножа;
  • дубинку;
  • пневматический газовый пистолет с патронами;
  • игрушечный пистолет;
  • два телефона iPhone;
  • один телефон Redmi.

Установлено, что гражданин Ж.К. намеревался перебросить два мобильных телефона осужденному Биримкулову С., приговоренному к 14 годам лишения свободы за убийство криминального лидера Чынгыза Жумагулова, известного как Доо Чынгыз. Сам осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за хранение телефонов и водворен в штрафной изолятор. 20-летнего Ж.К. передали в ОВД Иссык-Атинского района для дальнейших разбирательств.

Служба исполнения наказаний напоминает, что передача либо попытка передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения и следственные изоляторы влечет за собой привлечение к уголовной ответственности и иным мерам, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/316598/
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