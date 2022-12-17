Скончался заслуженный артист Кыргызстана Азиз Мурадиллаев

Скончался заслуженный артист Азиз Мурадиллаев. Об этом сообщила Ассоль Молдокматова со ссылкой на супругу актера.

Она отметила, что последнее желание Азиза Мурадиллаева было, чтобы его похоронили на Ала-Арчинском кладбище.

«Обращаюсь к президенту КР Садыру Жапарову по этому поводу, так как было постановление, что на этом кладбище хоронят только народных», — написала Ассоль Молдокматова.

В последнем обращении к кыргызстанцам Азиз Мурадиллаев поблагодарил за помощь в сборе денежных средств на лечение. Артисту в этом году исполнилось 44 года.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Азиза Мурадиллаева.

Ранее родственники Азиза Мурадиллаева сообщали, что ему необходима операция по пересадке печени. Трансплантация оценивалась в $45 тысяч. Садыр Жапаров передал на операцию $42 тысячи, остальную сумму собрали неравнодушные граждане.

Напомним, в 2016 году артисту также собирали средства на лечение. У него выявили гепатит С и цирроз печени. Азиза Мурадиллаева лечили в Москве. Остаток средств они с супругой передали актеру Мурату Мамбетову на лечение его сына.