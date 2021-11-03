За дачу взятки задержан директор компании ОсОО «Юг-Спецавтоматика». Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Задержание произошло в ходе расследования вероятного сговора должностных лиц управления капитального строительства по Джалал-Абадской области с подрядной организацией.
«Были выявлены несоответствия со стороны ОсОО «Юг-Спецавтоматика» по оформленным объемам в актах выполненных работ и документах приемки в эксплуатацию средней школы № 76 имени Матиева в селе Талаа-Булак Сузакского района. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 4 миллиона 912 тысяч 888 сомов», — говорится в сообщении.