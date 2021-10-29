15:39
USD 84.80
EUR 98.29
RUB 1.20
Происшествия

В Бишкеке еще одна авария с маршруткой. Три человека получили травмы

В Бишкеке на пересечении улицы Усенбаева и проспекта Жибек Жолу произошла авария. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Антон Середа.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg сообщили, что столкновение произошло сегодня примерно в 12.00. Столкнулись маршрутное такси и Honda Fit.

«Водитель Honda Fit ехал по проспекту Жибек Жолу и столкнулся с маршруткой. На месте работали врачи скорой помощи. Три человека получили незначительные травмы. Обе машины поставлены на шрафстоянку», — сообщили в УПСМ.

скриншот из социальных сетей
Фото скриншот из социальных сетей. ДТП в Бишкеке

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212142/
просмотров: 904
Версия для печати
Материалы по теме
ДТП с автобусом в Бишкеке. В больницы города госпитализировано 15 человек
ДТП с автобусом в Бишкеке. Сообщается о десяти пострадавших
В Бишкеке произошла авария с автобусом. На место выехали пять скорых
В Бишкеке водитель Daewoo Nexia сбил мужчину
В Санкт-Петербурге произошла авария с участием кыргызстанца. Он в больнице
Кража сливных решеток в Бишкеке. Машина въехала в открытый люк
В Кыргызстане в авариях с начала года погибли 78 детей
В Сокулуке в результате аварии погиб пассажир авто, еще два человека пострадали
В российском городе Сургуте в ДТП погибли супруги из Кыргызстана. Нужна помощь
В Бишкеке столкнулись четыре автомобиля
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек В Бишкеке задержана блогер Гульзат Мамытбек
Попытка самоубийства в&nbsp;Бишкеке. С&nbsp;мужчиной до&nbsp;сих пор ведут переговоры Попытка самоубийства в Бишкеке. С мужчиной до сих пор ведут переговоры
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Кайнар&raquo; В Бишкеке горит кафе «Кайнар»
В&nbsp;Санкт-Петербурге произошла драка с&nbsp;участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы В Санкт-Петербурге произошла драка с участием мигрантов. Задержаны кыргызстанцы
Бизнес
Кредитные карты от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; с&nbsp;лимитом до&nbsp;250 тысяч сомов Кредитные карты от «Оптима Банка» с лимитом до 250 тысяч сомов
Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки Революционный куб данных Кыргызстана. Климат страны через космические снимки
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; дарит призы за&nbsp;самый большой объем денежных переводов «Халык Банк Кыргызстан» дарит призы за самый большой объем денежных переводов
Ждали? Черная пятница во&nbsp;всех O!Store и&nbsp;СКИДКИ 90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера! Ждали? Черная пятница во всех O!Store и СКИДКИ 90 процентов на красивые номера!
29 октября, пятница
15:34
ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 человек ДТП с автобусом в Бишкеке. В аварии пострадал 21 челове...
15:22
Выборы-2021 будут самыми сложными в истории суверенного Кыргызстана — эксперты
15:02
В Бишкеке из машины украли скрипку за $5 тысяч
14:52
Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
14:49
В Бишкеке еще одна авария с маршруткой. Три человека получили травмы