В Бишкеке еще одна авария с маршруткой. Три человека получили травмы

В Бишкеке на пересечении улицы Усенбаева и проспекта Жибек Жолу произошла авария. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Антон Середа.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg сообщили, что столкновение произошло сегодня примерно в 12.00. Столкнулись маршрутное такси и Honda Fit.

«Водитель Honda Fit ехал по проспекту Жибек Жолу и столкнулся с маршруткой. На месте работали врачи скорой помощи. Три человека получили незначительные травмы. Обе машины поставлены на шрафстоянку», — сообщили в УПСМ.