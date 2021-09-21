Адвокат правозащитной организации «Справедливость» Равшан Абдуллаев заявляет, что следственные органы и прокуратура выгораживают пьяных водителей, совершивших ДТП.

В качестве примера он привел аварию на трассе Бишкек — Ош у поселка Шамалды-Сай. 46-летний житель Аксыйского района М.Э. на Subaru Forester протаранил малогабаритный грузовой Mercedes-Benz 811, выехав со второстепенной дороги на главную. Находящиеся в Subaru возвращались со свадьбы, водитель был пьян. Водитель малогабаритки 10 дней пролежал в больнице — сначала в Шамалды-Сае, затем в Сузаке.

Дело поручили следователю ОВД Таш-Кумыра, который вынес постановление о его прекращении. Прокуратура решение утвердила.

Юрист отметил, что Subaru Forester не забирали даже на штрафстоянку.

Между тем, по словам пострадавшего, его близкие, а также родственники другого участника ДТП вначале пытались договориться между собой — другая сторона предложила 150 тысяч сомов (в ходе следствия выяснилось, что сумма ущерба составила 218 тысяч) в знак возмещения причиненного материального ущерба. Но стороны не пришли к согласию.

Равшан Абдуллаев подчеркнул, что непонятно, на каком основании органы следствия прекратили это дело. Не знает этого и пострадавший. Он подал жалобу в суд, который ее удовлетворил. Суд обязал следственные органы устранить допущенные во время следствия нарушения.

«Через некоторое время история повторилась. Уже другой следователь, которому поручили это дело, тоже выносит постановление о прекращении уголовного дела. Городская прокуратура утверждает его, а потерпевший подает новую жалобу в суд. Горсуд и в этот раз своим решением обязывает устранить недостатки в ходе следствия. Судья, разъясняя свое решение, сослался на УПК: «В случае прекращения уголовного дела копию постановления о прекращении дела должностное лицо направляет и потерпевшему, по заявлению которого было начато досудебное производство, с указанием оснований прекращения и разъяснения права обжалования. Этого не было сделано ни при первом прекращении дела, ни при повторном», — пояснил Равшан Абдуллаев.

Суд посчитал — для того чтобы потерпевший в гражданском порядке мог обратиться для взыскания материального ущерба, у него на руках должно быть постановление о возбуждении уголовного дела. Однако следственные органы и прокуратура считают законными как свои действия, так и действия виновника ДТП.

Адвокат намерен подать апелляцию.