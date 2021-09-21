09:19
USD 84.80
EUR 99.29
RUB 1.16
Происшествия

Пьяных водителей выгораживают следователи — адвокат

Адвокат правозащитной организации «Справедливость» Равшан Абдуллаев заявляет, что следственные органы и прокуратура выгораживают пьяных водителей, совершивших ДТП.

В качестве примера он привел аварию на трассе Бишкек — Ош у поселка Шамалды-Сай. 46-летний житель Аксыйского района М.Э. на Subaru Forester протаранил малогабаритный грузовой Mercedes-Benz 811, выехав со второстепенной дороги на главную. Находящиеся в Subaru возвращались со свадьбы, водитель был пьян. Водитель малогабаритки 10 дней пролежал в больнице — сначала в Шамалды-Сае, затем в Сузаке.

Дело поручили следователю ОВД Таш-Кумыра, который вынес постановление о его прекращении. Прокуратура решение утвердила.

Юрист отметил, что Subaru Forester не забирали даже на штрафстоянку.

Между тем, по словам пострадавшего, его близкие, а также родственники другого участника ДТП вначале пытались договориться между собой — другая сторона предложила 150 тысяч сомов (в ходе следствия выяснилось, что сумма ущерба составила 218 тысяч) в знак возмещения причиненного материального ущерба. Но стороны не пришли к согласию.

Равшан Абдуллаев подчеркнул, что непонятно, на каком основании органы следствия прекратили это дело. Не знает этого и пострадавший. Он подал жалобу в суд, который ее удовлетворил. Суд обязал следственные органы устранить допущенные во время следствия нарушения.

«Через некоторое время история повторилась. Уже другой следователь, которому поручили это дело, тоже выносит постановление о прекращении уголовного дела. Городская прокуратура утверждает его, а потерпевший подает новую жалобу в суд. Горсуд и в этот раз своим решением обязывает устранить недостатки в ходе следствия. Судья, разъясняя свое решение, сослался на УПК: «В случае прекращения уголовного дела копию постановления о прекращении дела должностное лицо направляет и потерпевшему, по заявлению которого было начато досудебное производство, с указанием оснований прекращения и разъяснения права обжалования. Этого не было сделано ни при первом прекращении дела, ни при повторном», — пояснил Равшан Абдуллаев.

Суд посчитал — для того чтобы потерпевший в гражданском порядке мог обратиться для взыскания материального ущерба, у него на руках должно быть постановление о возбуждении уголовного дела. Однако следственные органы и прокуратура считают законными как свои действия, так и действия виновника ДТП.

Адвокат намерен подать апелляцию.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207740/
просмотров: 708
Версия для печати
Материалы по теме
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
В Сокулукском районе мотоциклист насмерть сбил мужчину
В Кемине водитель «Матиза» сбил мужчину и скрылся с места происшествия
Цифра дня. На 1,8 миллиона сомов оштрафовали пьяных водителей на Иссык-Куле
В аварии на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт пострадал мужчина
Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре
В Бишкеке водитель сбил мужчину и скрылся. Его осудили на два года
В Джети-Огузском районе в аварии погиб мужчина
ДТП с кортежем президента. МВД заявило, что подозреваемый был пьян
ДТП с кортежем президента. Подозреваемого водворили в СИЗО-1 Бишкека
Популярные новости
ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
По&nbsp;факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов По факту мошенничества задержан экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Нурматов
Подозреваемый в&nbsp;стрельбе в&nbsp;вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан Подозреваемый в стрельбе в вузе Перми Тимур Бекмансуров задержан
Бизнес
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за&nbsp;погашение кредитов через приложение Balance.kg обнулил клиентскую комиссию за погашение кредитов через приложение
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
21 сентября, вторник
09:16
Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН Президент Кыргызстана примет участие в общих дебатах Ге...
09:15
Внимание, розыск! В Чуйской области пропала 16-летняя Хадича Болотбекова
09:13
В Бишкеке в районе госрезиденции сбили сотрудника «Тазалыка»
09:04
Жаль. Лучший пресс-секретарь — Жибек Каракеева — решила уволиться из «Тазалыка»
08:58
Запрет на въезд таджикских студентов: пояснение Министерства образования и науки