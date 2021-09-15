Цифра дня. 1 тысяча 966 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года

С начала года в Кыргызстане произошло 1 тысяча 966 пожаров, что на 29,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил монтажа электрооборудования — 783 случая, неправильное устройство отопительных печей и дымоходов — 189 случаев, неосторожное обращение с огнем — 320 факта и шалости детей — 109 фактов», — говорится в сообщении.

По количеству возгораний лидирует Чуйская область, в которой с начала года произошло 494 пожара. На втором месте Баткенская область с 324 происшествиями. На третьем — Бишкек.

В столице за восемь месяцев зарегистрированы 323 пожара.

В МЧС также напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности. «Не используйте неисправные электроприборы. Не храните горючие материалы на крышах, подвалах и лестничных площадках. Не оставляйте детей без присмотра. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, радиоприемники, телевизоры и газовые плиты. Не устанавливайте электрические обогреватели рядом с горючими материалами. Не выбрасывайте окурки и спички в неположенных местах», — сообщили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, люди могут сохранить не только свое жилье и имущество, но и жизни.