19:38
USD 84.80
EUR 100.24
RUB 1.17
Происшествия

Цифра дня. 1 тысяча 966 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года

С начала года в Кыргызстане произошло 1 тысяча 966 пожаров, что на 29,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил монтажа электрооборудования — 783 случая, неправильное устройство отопительных печей и дымоходов — 189 случаев, неосторожное обращение с огнем — 320 факта и шалости детей — 109 фактов», — говорится в сообщении.

По количеству возгораний лидирует Чуйская область, в которой с начала года произошло 494 пожара. На втором месте Баткенская область с 324 происшествиями. На третьем — Бишкек. 

В столице за восемь месяцев зарегистрированы 323 пожара.

В МЧС также напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности. «Не используйте неисправные электроприборы. Не храните горючие материалы на крышах, подвалах и лестничных площадках. Не оставляйте детей без присмотра. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, радиоприемники, телевизоры и газовые плиты. Не устанавливайте электрические обогреватели рядом с горючими материалами. Не выбрасывайте окурки и спички в неположенных местах», — сообщили в ведомстве.

Спасатели отмечают, что, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, люди могут сохранить не только свое жилье и имущество, но и жизни.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207062/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 15 тысяч 647 нарушений ПДД за неделю совершили водители Кыргызстана
Цифра дня. 1 тысяча 766 бишкекчан обратились к врачам с укусами животных
В Караколе сгорели СТО, дом и две машины
Почти 250 килограммов наркотиков изъято из незаконного оборота за два месяца
Пожары в Турции. Улукбек Марипов соболезнует вице-президенту Фуату Октаю
Цифра дня. 564 человека с пересаженными органами живут в Кыргызстане
Цифра дня. 1,8 миллиарда сомов штрафов оплатили водители в Кыргызстане
Цифра дня. 166,4 миллиона сомов выделили на компенсации медикам за июнь
В Кадамджайском районе на рынке «Халмион» произошел пожар
Больше 4 миллионов сомов ущерба нанесли пожары Таласской области
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о&nbsp;подозрении Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении
Находившегося в&nbsp;межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в&nbsp;России Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России
В&nbsp;Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой В Нарыне милиция задержала мужчин, совершивших разбой
В&nbsp;Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за&nbsp;лобби на&nbsp;выборах В Бишкеке задержан член ЦИК Акылбек Эшимов. Взял $550 тысяч за лобби на выборах
Бизнес
Улукбек Марипов ознакомился с&nbsp;инновационными цифровыми проектами MegaCom Улукбек Марипов ознакомился с инновационными цифровыми проектами MegaCom
Крутые возможности сети&nbsp;О! и&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для студентов! Крутые возможности сети О! и приложения «Мой О!» для студентов!
Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в&nbsp;Кыргызстане Уникальная неделя цифрового развития Digital Week пройдет в Кыргызстане
Оплачивайте аренду учебников онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте аренду учебников онлайн в приложении MegaPay
15 сентября, среда
19:28
Садыр Жапаров вылетел в Таджикистан для участия в сессии ОДКБ Садыр Жапаров вылетел в Таджикистан для участия в сесси...
19:24
В Токмаке открыли социальный городок для малоимущих семей
19:23
Обвинение в захвате власти. Депутата Бакыта Джетигенова допросили в МВД
19:11
Чиновники Баткена при строительстве школ и садиков нанесли ущерб в 38 миллионов
19:00
Цифра дня. 1 тысяча 966 пожаров произошло в Кыргызстане с начала года