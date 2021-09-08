Садыр Жапаров встретился с Владиславом Шулико и вручил ему 500 тысяч сомов

Садыр Жапаров сегодня встретился с кыргызстанским пловцом, мастером спорта Владиславом Шулико, переплывшим Иссык-Куль вдоль. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Своим примером ты показал, как надо верить в себя и идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности. Ранее никто подобного не совершал. Вся страна напряженно следила за этим заплывом и сильно переживала», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что заплыв стал подарком к 30-летию независимости Кыргызстана. Своим поступком Владислав Шулико подает хороший пример для подрастающего поколения.

Садыр Жапаров сообщил, что проинформирован о трудностях, связанных с подачей заявки для занесения достижения Владислава Шулико в Книгу рекордов Гиннесса из-за нехватки финансовых средств. В связи с чем из президентского фонда Шулико были выделены 500 тысяч сомов.

Пловец искренне поблагодарил главу государства за моральную и материальную поддержку. «Я поставил перед собой такую невозможную задачу, цель и сам слабо верил, что смогу ее реализовать. Но, начав заплыв, я уже не мог остановиться и дал себе слово установить рекорд, так как сам президент в меня поверил, вся страна ждала и верила в меня. У нас очень сплоченный народ», — подчеркнул спортсмен, еще раз выразив благодарность всем кыргызстанцам за поддержку.